SABAH, şehrin sembol ve en kalabalık noktalarından olan Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesinin havadan çekilmiş, deprem öncesi görüntülerine ulaştı.

Görüntüler, yaşanan felaketin büyüklüğünü bir kere daha gözler önüne serdi.

İşte Kahramanmaraş'ın öncesi ve sonrası... SABAH drone'u görüntüledi | Video