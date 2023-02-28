Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından depremin yıkıma uğrattığı şehirlere yardım ve arama kurtarma personeli desteği yağdı.
Depremin üzerinden 22 gün geçerken, Kahramanmaraş'taki yıkımın boyutu enkazlar ortadan kalktıkça gün yüzüne çıkıyor.
SABAH, şehrin sembol ve en kalabalık noktalarından olan Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesinin havadan çekilmiş, deprem öncesi görüntülerine ulaştı.
Görüntüler, yaşanan felaketin büyüklüğünü bir kere daha gözler önüne serdi.
İşte Kahramanmaraş'ın öncesi ve sonrası... SABAH drone'u görüntüledi | Video