Haberler Gündem Haberleri İşte Kahramanmaraş’ın öncesi ve sonrası: SABAH’ drone’u görüntüledi
Giriş Tarihi: 28.2.2023 11:45

İşte Kahramanmaraş’ın öncesi ve sonrası: SABAH’ drone’u görüntüledi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında 22 gün geride kaldı. SABAH, şehrin en işlek yerlerinden olan Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesinin depremden önceki görüntülerini ulaştı. Öncesi ve sonrası havadan görüntülenen noktalardaki yıkımın büyüklüğü duygulandırdı.

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
İşte Kahramanmaraş’ın öncesi ve sonrası: SABAH’ drone’u görüntüledi

Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından depremin yıkıma uğrattığı şehirlere yardım ve arama kurtarma personeli desteği yağdı.

Depremin üzerinden 22 gün geçerken, Kahramanmaraş'taki yıkımın boyutu enkazlar ortadan kalktıkça gün yüzüne çıkıyor.

SABAH, şehrin sembol ve en kalabalık noktalarından olan Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesinin havadan çekilmiş, deprem öncesi görüntülerine ulaştı.

Görüntüler, yaşanan felaketin büyüklüğünü bir kere daha gözler önüne serdi.

İşte Kahramanmaraş'ın öncesi ve sonrası... SABAH drone'u görüntüledi | Video

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İşte Kahramanmaraş’ın öncesi ve sonrası: SABAH’ drone’u görüntüledi
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