Video Yaşam İşte Kahramanmaraş’ın öncesi ve sonrası: SABAH dronu görüntüledi | Video
İşte Kahramanmaraş’ın öncesi ve sonrası: SABAH dronu görüntüledi | Video

İşte Kahramanmaraş’ın öncesi ve sonrası: SABAH dronu görüntüledi | Video

28.02.2023 | 11:26

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında 22 gün geride kaldı. SABAH, şehrin en işlek yerlerinden olan Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesinin depremden önceki görüntülerini ulaştı. Öncesi ve sonrası havadan görüntülenen noktalardaki yıkımın büyüklüğü duygulandırdı.

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