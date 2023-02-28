İşte Kahramanmaraş’ın öncesi ve sonrası: SABAH dronu görüntüledi | Video

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında 22 gün geride kaldı. SABAH, şehrin en işlek yerlerinden olan Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Caddesinin depremden önceki görüntülerini ulaştı. Öncesi ve sonrası havadan görüntülenen noktalardaki yıkımın büyüklüğü duygulandırdı.