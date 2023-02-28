Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 6'lı masanın adayı nihayet belli oluyor! İYİ Parti tarih vererek duyurdu...
Giriş Tarihi: 28.2.2023 13:19 Son Güncelleme: 28.2.2023 13:25

Son dakika: 6'lı masanın adayı nihayet belli oluyor! İYİ Parti tarih vererek duyurdu...

Seçimlerin 14 Mayıs tarihinde yapılmasına kesin gözüyle bakılırken, muhalefetin adayı henüz belli değil. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6'lı masanın adayının açıklanacağı tarihi net şekilde duyurdu.

Son dakika: 6’lı masanın adayı nihayet belli oluyor! İYİ Parti tarih vererek duyurdu...

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6'lı masanın adayının belirleneceği tarihi duyurdu. Zorlu, "Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız." dedi.

6'LI MASANIN ADAYI 2 MART'TA BELLİ OLACAK

Kürşad Zorlu yaptığı açıklamada, "Milletimiz müsterih olsun 2 Mart'da Millet İttifakı 13. Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek! Bu iradeyi gösterecek ve en kısa zamanda da bu iradenin ortaklaşmasıyla bunu milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 6'lı masanın adayı nihayet belli oluyor! İYİ Parti tarih vererek duyurdu | Video

"MİLLETİMİZİN NEYİ İSTEDİĞİNİ, NEYİ BEKLEDİĞİNİ BİLİYORUZ"

Zorlu'nun açıklamasında, "Milletimizin neyi istediğini, neyi beklediğini biliyoruz" ifadeleri dikkat çekti.

İYİ PARTİ 'BAY KEMAL'İ İSTEMİYOR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dahil birçok İYİ Partili kurmay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıyor. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına CHP, DP ve Saadet Partisi destek veriyor.

MANSUR YAVAŞ İSMİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı bir kez daha gündeme geldi. Yavaş, masadan ismi çıkması halinde aday olmayı kabul edeceğini duyurdu.

KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU VETO EDİYOR

Kılıçdaroğlu, daha önce de İYİ Parti tarafından gündeme getirilen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini veto ediyor. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının bir dönem daha görevlerine devam etmesini istediğini her platformda açıkça belirtiyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 6'lı masanın adayı nihayet belli oluyor! İYİ Parti tarih vererek duyurdu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA