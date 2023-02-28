Son dakika: 6’lı masanın adayı nihayet belli oluyor! İYİ Parti tarih vererek duyurdu...

MANSUR YAVAŞ İSMİ YENİDEN GÜNDEMDE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adı bir kez daha gündeme geldi. Yavaş, masadan ismi çıkması halinde aday olmayı kabul edeceğini duyurdu.

KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU VETO EDİYOR

Kılıçdaroğlu, daha önce de İYİ Parti tarafından gündeme getirilen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini veto ediyor. Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının bir dönem daha görevlerine devam etmesini istediğini her platformda açıkça belirtiyor.