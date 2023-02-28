Son Dakika: 6'lı masanın adayı nihayet belli oluyor! İYİ Parti tarih vererek duyurdu | Video
Son dakika haberi: İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, 6'lı masanın 2 Mart'taki buluşması hakkında açıklamada bulundu. Zorlu, "Aday ismi 2 Mart'ta belli olacak" dedi.
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