CHP’li vekile tepkiler çığ gibi! Apar topar paylaşımını kaldırdı: Halktan bu kadar mı uzaksınız?

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, depremden etkilenerek Antakya'dan Karaağaç'a gelen depremzede bir aileyi evinde ziyaret etti.

TEPKİLER ÜZERİNE PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Yüceer'in şahsi sosyal medya hesabından da paylaştığı ziyarette, depremzede ailenin evine ayakkabılarını çıkarmadan girdiği fotoğraflara yansıdı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda Yüceer'in haricinde evde ayakkabı ile oturanın olmadığı görüldü.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, gelen tepkiler üzerine paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

İşte o tepkilerden bazıları;