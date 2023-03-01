İBB yönetiminde akıl tutulması! Bütçede kentsel dönüşüme yer yok: Sınıfta kaldılar

"AK PARTİ DÖNEMİNDEN TAM 15 KAT GERİDELER"

Ekşi şunları kaydetti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bugüne kadar İstanbul'da 690 bin konutu 10 yıl içerisinde yaparak vatandaşlara sunmuş durumda. Şu anda 96 bin konutun çalışması devam ediyor. İBB kendi sorumluluğu olan bölgede düşük bir rakam sahip olan dönüşümle ilgili hiçbir paylaşım yapmadı. 3 yılda İBB dönüşmesi gereken alanlara dair bir arpa boyu yol almadı.

KİPTAŞ'ın geçmişte 1 yıl içerisinde yaptığı konut varlığı 5 bin. 20 yılda 100 bin konut yapılmış. Bugün itibari ile KİPTAŞ son 4 yılda bin 354 konut yapmış Ortalaması 350 tekabül ediyor. Yani AK Parti döneminden tam 15 kat gerideler. Bütçe de 4 kat gerideler güvenli konut üretiminde 15 kat gerideler."