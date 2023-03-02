6’lı koalisyon krizi! ’Uzlaştık’ dediler ayrı telden çaldılar: Demirel’in o sözleri akıllara geldi...

6'lı koalisyon, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplandı. 1 yıl içinde 12'nci toplantısını gerçekleştiren koalisyon, adayı belirlemek için 5 buçuk saat görüştü. 6'lı koalisyon toplantı sonrası her zaman olduğu gibi bir bildiri yayınladı. Bildiride 6 Mart tarihinde adayın ilan edileceği, aday üzerinde ortak bir anlayışa ulaşıldığı bildirildi.
"ADAY KONUSUNDA ORTAK BİR ANLAYIŞA ULAŞTIK"
Yapılan açıklamada, "Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
CHP YANDAŞI MEDYADA 'AKŞENER İKNA OLDU, KILIÇDAROĞLU ADAY' HABERLERİ YAPILDI
CHP'nin fonladığı Halk TV ve Tele 1 kanallarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masanın ortak adayı olduğu öne sürüldü. Başka bir adayın masaya getirilmediği ifade edilirken, Akşener'in de direnemediği ve ikna olduğu bildirildi.
İYİ PARTİLİLER ÖNCE SESSİZ KALDI SONRA PATLADI
İYİ Parti kanadı, koalisyon toplantısının ardından bir süre sessizliğe gömüldü. Daha sonra tek tük paylaşımlar yapılmaya başlandı. 'Akşener ikna oldu', 'Masanın adayı Kılıçdaroğlu' haberlerine İYİ Partili yetkilier daha fazla dayanamadı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik,güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Milletimiz ne derse o." diyerek Kılıçdaroğlu'na resti çekti.
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"MİLLET 5'TEN BÜYÜKTÜR"
Dikbayır'ın, "Millet 5'ten büyüktür" diyerek koalisyonun dağılabileceğinin sinyalini de verdi. Dikbayır daha sonra bu paylaşımını sildi.
"APOLETLERİNİ SÖK DEDİK SANA"
Bir başka İYİ Partili Yasin Öztürk ise, "Apoletlerini sök dedik sana…" diyerek Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü.
HERKES AYRI TELDEN ÇALDI
Koalisyon üyelerinden herkes ayrı bir telden çaldı. 'Ortak bir anlayışa ulaştık' denilen metin sonrası İYİ Partili Erhan Usta, "Adayda uzlaşılmış olsa pazartesi beklenmez, hemen açıklanırdı." dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak anlayışa ulaştık. Bu süreci ilk günden bugüne büyük bir gayretle yürüten başta ev sahibimiz Sn. Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yine CHP'li Muharrem Erkek, "Biraz daha sabır istiyoruz" derken, adayın pazartesi de açıklanmayabileceğini, seçim tarihinin netleşmesi ile açıklanacağını vurguladı.
AKŞENER'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, A Takımı ve İl Başkanları ile olağanüstü toplantı gerçekleştirme kararı aldı. Toplantı 2.30'da başladı. Akşener, Genel Merkez'e girerken 'Milletin umudu Meral Akşener'sloganları atılması dikkat çekti. Zira, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır da 'Millet ne derse o, Millet 5'ten büyüktür' diyerek Kılıçdaroğlu ismini kabul etmediklernin sinyalini vermişti. İYİ Parti toplantısı öncesi atılan sloganlar da Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığının rahatsızlık yarattığını gösterdi.
KOALİSYON YILLARINI HATIRLATTI
Türkiye'yi sembolik bir Cumhurbaşkanı seçip, 6 genel başkanın ortak kararları ile yönetmeyi vaaat eden 6'lı koalisyon ortak açıklama üzerinde bile uzlaşamadı. Her bir genel başkanın imzasının olduğu açıklamaya rağmen, CHP'liler başka İYİ Partililer başka açıklama yaptı. En basit konu üzerinde bile onlarca farklı açıklama yapılması koalisyon yıllarını hatırlattı. 6 genel başkanın adaylık sürecini bile kaos çıkmadan yönetemediği görüldü. Sosyal medyada binlerce kişi, "Bu kaos ortamı ile ülkeyi nasıl yönetecekler!" benzeri ifadeler ile tepkisini ortaya koydu.
SÜLEYMAN DEMİREL'İN O SÖZÜ AKILLARA GELDİ: KOALİSYON ÇATAL KAZIKTIR TOPRAĞA BATMAZ
Merhum Cumhurbaşkanı ve Başbakan Süleyman Demirel, koalisyon yıllarının zorluklarını vurgularken çarpıcı bir ifade kullanmıştı. Demirel, "Koalisyon çatal kazıktır, toprağa batmaz" demişti. Bugün 6'lı koalisyon toplantısı sonrası yaşanan kaos dolu saatler Demirel'in o sözünü akıllara getirdi. Bir koalisyon ustası olan Demirel, mecbur olduğu için koalisyon kurduğunu söylemiş, karar almanın çok zor olduğunu vurgulamıştı.