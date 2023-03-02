6’lı koalisyon krizi! ’Uzlaştık’ dediler ayrı telden çaldılar: Demirel’in o sözleri akıllara geldi...

KOALİSYON YILLARINI HATIRLATTI

Türkiye'yi sembolik bir Cumhurbaşkanı seçip, 6 genel başkanın ortak kararları ile yönetmeyi vaaat eden 6'lı koalisyon ortak açıklama üzerinde bile uzlaşamadı. Her bir genel başkanın imzasının olduğu açıklamaya rağmen, CHP'liler başka İYİ Partililer başka açıklama yaptı. En basit konu üzerinde bile onlarca farklı açıklama yapılması koalisyon yıllarını hatırlattı. 6 genel başkanın adaylık sürecini bile kaos çıkmadan yönetemediği görüldü. Sosyal medyada binlerce kişi, "Bu kaos ortamı ile ülkeyi nasıl yönetecekler!" benzeri ifadeler ile tepkisini ortaya koydu.