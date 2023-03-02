CHP- İYİ Parti arasında tweet savaşı başladı | Video
Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyon toplantısı sonrası CHP ve İYİ Parti arasında sıcak çatışma baş gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, arkasına bakmadan alanı terk edip hızlıca arabasına bindi. Akşener'in agresif ve somurtkan tavırları dikkatlerden kaçmadı. Akşener'den sonra çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise keyfi yerindeydi. Kılıçdaroğlu ve ekibi etrafa gülücükler saçarak Saadet Partisi Genel merkezinden ayrıldı. Detaylar A Haber'de!
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