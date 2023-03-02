Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!

Akşener 6'lı koalisyon toplantısı sonrası partisini topladı | VİDEO

AKŞENER'İN İKİ FARKLI GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, masadaki 5 lidere rağmen Kemal Kılıçdaroğlu ismini veto ettiği belirtiliyor. Toplantı sonrası içeride yaşanan kriz Akşener'in yüzüne de yansıdı. Saadet Partisi Genel Merkezi'nden çıkarken hızlı adımlarla ve asık bir suratla aracına gelen Akşener, basın mensuplarının yüzüne bile bakmadan aracına bindi.

Aynı Akşener, olağanüstü toplantı için partisinin genel merkezine geldiği sırada ise yüzünde güller açması ile dikkat çekti.