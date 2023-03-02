Bunun adı vicdansızlık! CHP’li Belediye felaketi ranta çevirdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan depremin ardından, yurdun her köşesinde vatandaşlar, oturdukları binaların sağlamlığını araştırmaya başladı.
Bursa'nın nüfusu en kalabalık ilçelerinden biri olan Nilüfer'de yaşayan vatandaşlar da soluğu belediyede aldı ve binalarının inşaat aşamasındaki evraklarını talep etti.
BAKAN'DAN SERT TEPKİ
Sosyal medya hesaplarından bakanları etiketleyen vatandaşlar, yaşanan skandalı paylaştı.
Vatandaşların feryatlarına sessiz kalmayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "Boş boş konuşacağına, şu utanmaz fırsatçı belediyelerine iki çift laf et" şeklindeki paylaşımıyla, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.
OSMANGAZİ BELEDİYESİ AYNI HİZMETİ 150 TL'YE VERİYOR
CHP'li Nilüfer Belediyesi deprem felaketini fırsata çevirirken, yine Bursa'da nüfusu en kalabalık ilçelerinden biri olan AK Partili Osmangazi Belediyesinde ise tam tersi bir durum yaşanıyor.