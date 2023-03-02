SON DAKİKA: 6’lı masa toplantısı öncesi CHP yandaşı gazeteciden flaş çıkış: Kılıçdaroğlu’nu siyasetten silme operasyonu...

CHP'nin fonladığı Tele 1 kanalında olası seçim mağlubiyeti konuşuldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha seçimi kazanması durumunda sorumluların Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olacağını ifade eden Merdan Yanardağ, bu isimleri sert sözlerle eleştirdi. Yanardağ, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na operasyon çektiğini belirtti, "İtiraz edecek gibi görünüyor." dedi.
6'LI KOALİSYONUN ADAYI BUGÜN BELİRLİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketi sonrası seçimlerin erteleneceği iddialarını dün net bir dille yalanladı. Erdoğan, "Milletimiz 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır" diyerek seçim tarihini ilan etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-11 Mart tarihlerinde seçim kararı alması, YSK'nın da 14 Mayıs için seçim takvimini oluşturması planlanıyor. Seçime 2,5 ay gibi kısa bir süre kalırken, 6'lı koalisyon bir kez daha toplanıyor. Henüz bir aday üzerinde uzlaşamayan, hatta aday ismini masada hiç konuşmayan koalisyonun nasıl bir karar alacağı merak konusu...
KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYI TEKLİF EDECEK
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyon toplantısında aday olmayı teklif edecek. CHP MYK'da A Takımı'ndan tüm yetkiyi alan Kılıçdaroğlu'na Saadet Partisi ve Demokrat Parti destek veriyor. Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ise net şekilde bir tavır sergilemiyor. Koalisyonun ikinci büyük ortağı olan İYİ Parti ise Kılıçdaroğlu'nu kesin bir dille reddediyor. İYİ Parti'nin en sıcak baktığı isim CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş... İYİ Parti, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da sıcak bakıyor. Ancak bu isimleri CHP kesin bir dille reddediyor.
MANSUR YAVAŞ YEŞİL IŞIK YAKAR YAKMAZ CHP'DEN REST GELDİ
Fox TV'de katıldığı bir canlı yayında 6'lı koalisyon masasının kendisini aday göstermesi durumunda Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini ifade eden Mansur Yavaş'a yanıt CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem'den geldi. Erdem, "Kılıçdaroğlu dışında hiçbir CHP'linin adaylığını parti olarak asla kabul etmeyiz." dedi. Erdem, CHP Parti Meclisi'nin kararının bu yönde kati olduğunu ifade etti.
AKŞENER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA 'APOLET' GÖNDERMESİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha göndermede bulundu. Akşener, aday olmasını istemediği Kılıçadaroğlu'na, "Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir." diye seslendi.
CHP MEDYASI FATURAYI AKŞENER VE CHP'Lİ BAŞKANLARA KESTİ
CHP'nin fonladığı Tele 1'de 6'lı koalisyon toplantısı en sıcak gündem maddesiydi. Kanalın Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, seçimde olası mağlubiyetin faturasını şimdiden kesti. Yanardağ, "Meral Akşener'in AK Parti iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer Erdoğan seçimi bir kez daha kazanacaksa sorumluluğu İyi Parti, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta olacaktır." dedi.
Merdan Yanardağ: "Meral Akşener, AK Parti iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere" | Video
"KILIÇDAROĞLU'NU SİYASETTEN SİLME OPERASYONU VAR"
Yanardağ, Akşener'in Kılıçdaroğlu'na operasyon yaptığını iddia ederek, "Meral Akşener itiraz edecek gibi görünüyor. Kendisi apoletlerini söktüğünü söylemişti zaten. Kendisi dışında bir aday gösterecektir. Kendisi Başbakanlığa aday olduğunu söyledi. Ortada Kemal Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu var." dedi.