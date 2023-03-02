SON DAKİKA: CHP’li Başkan Mustafa İduğ’dan ’Asrın Felaketi’ sözleri: Kimse devletimize laf atmasın, böyle bir depreme kimse yetişemezdi!

"KİMSE DEVLETİMİZE LAF ATMASIN, BÖYLE BİR FELAKET GÖRÜLMEMİŞ"

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 11 ili yıkıp geçen deprem felaketi ile ilgili şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

Bir nüfusun 10 ili kapsayan böyle bir alanında dünyada böyle bir deprem olmamış arkadaşlar. Hiç kimse kusura bakmasın, öyle devletimize, oraya, buraya laf atmasın. Yetişilemezdi. Öyle bir hasar var ki orada hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil.

CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ: "Kimse devletimize laf etmesin, kimse kusura bakmasın yetişilemezdi" | Video

"İSTEDİĞİNİZ KADAR ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖNDERİN BAŞARAMAZSINIZ"

İduğ, arama kurtarma çalışmalarının kesinlikle yetmeyeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

Ana caddelerdeki bütün binalar yıkılmış, ara mahallelerde sokaklar kaybolmuş. Bugün o molozları almak isteseniz 1 milyon kamyona ihtiyacınız var. Nasıl bir hasar var düşünün! Burada istediğiniz kadar arama-kurtarma ekibi gönderin, başaramazsınız.