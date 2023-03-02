CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ: "Kimse devletimize laf etmesin, kimse kusura bakmasın yetişilemezdi" | Video
CHP'li Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, asrın felaketi sonrası devleti eksik kalmak ile suçlayanlara sert ifadeler ile tepki gösterdi. İduğ, "Hiç kimse kusura bakmasın, öyle devletimize, oraya, buraya laf atmasın. Yetişilemezdi. Öyle bir hasar var ki orada hiçbir şekilde yetişmek mümkün değil." dedi.
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