’Sürpriz var mı?’ sorusuna net yanıt verdi: Gelecek Partili isim 6 marttan önce adayı açıkladı

Gelecek Partisi'nden ise toplantı sonrası dikkat çeken bir açıklama geldi. Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan katıldığı canlı yayında, "Uzlaşılan isim Kılıçdaroğlu mu, Sürpriz var mı?" şeklindeki sorulara net yanıt verdi.

Serkan Özcan, "Bir isim öne çıktı. Bu konuda uzlaşı sağlandı. Geçiş süreci yol haritası sürecinde de uzlaşı sağlandı. Ortada bir metin var. 6'lı masanın, Millet ittifakı'nın kararı yetkili kurullarının bilgilendirilmesi üzerinedir." dedi.