6’lı masa dağıldı! CHP’nin ardından ittifakın gizli ortağı HDP de MYK’yı topluyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
"İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" açıklamasını yapan Meral Akşener, 6'lı masayı resmen dağıttı. İmamoğlu ve Yavaş'ı aday olarak gösterdiklerini söyleyen Akşener, "Bu önerilerimiz reddedilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir." dedi.