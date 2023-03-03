Haberler Gündem Haberleri 6'lı masa dağıldı! CHP'nin ardından ittifakın gizli ortağı HDP de MYK'yı topluyor
Giriş Tarihi: 3.3.2023 17:07 Son Güncelleme: 3.3.2023 17:11

6'lı masa dağıldı! CHP'nin ardından ittifakın gizli ortağı HDP de MYK'yı topluyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından 6’lı koalisyondan ayrıldı. Akşener’ın bu kararının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP MYK’sını toplarken, Millet İttifakı’nın gizli ortağı HDP de yarın saat 14.00’te olağanüstü MYK toplama kararı aldı.

6’lı masa dağıldı! CHP’nin ardından ittifakın gizli ortağı HDP de MYK’yı topluyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, altılı masanın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" açıklamasını yapan Meral Akşener, 6'lı masayı resmen dağıttı. İmamoğlu ve Yavaş'ı aday olarak gösterdiklerini söyleyen Akşener, "Bu önerilerimiz reddedilmiştir. Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir." dedi.

"BÜTÜN TAŞLAR YERİNE OTURACAK"

Akşener'in 6'lı koalisyondan ayrılmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP MYK'sını toplama kararı aldı. "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak." ifadelerini kullandı.

BİR HAMLE DE HDP'DEN

CHP'nin ardından bir hamle de HDP'den geldi. Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP de yarın saat 14.00'te olağanüstü MYK toplama kararı aldı.

SON DAKİKA | Meral Akşener altılı masayı dağıttı! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Hiç merak etmeyin...

ARKADAŞINA GÖNDER
6'lı masa dağıldı! CHP'nin ardından ittifakın gizli ortağı HDP de MYK'yı topluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA