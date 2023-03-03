"HİÇ ŞAŞIRMADIM"

Yaşanan son gelişmeleri A Haber'e değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı 6'lı masanın dağılmasına hiç şaşırmadığını söyledi.

AK Partili isimler 6’lı koalisyonun dağılmasını yorumladı: Hepsi birlikte tarih oluyor | Video

Masanın devrildiğine dikkat çeken Yazıcı açıklamalarına şöyle devan etti:

Kurulduğu andan itibaren süreçlerde 6'lı masa ile ilgili çok şey söylendi. Yamuk duruyor denildi, devrilecek denildi. Belli ki bir sorun yaşanmış. İYİ Parti kendi görüşünde ısrar etmiş ve bugün de masayı tamamen devirdi. Bunun yürümesi zaten mümkün gözükmüyordu.

En çok övündükleri konuda, çok değişik görüşlerde olan partilerin bir araya gelip ortak politikalar belirlemesi ve masanın iradesiyle aday belirleneceği şeklindeydi. Kimi çevreler bakımından belki inandırıcı oldu ama biz bu süreçte bunların bir üretim yapacağına inanmamıştık. Onu da bugün itibariyle gördük.