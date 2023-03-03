Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde dün gerçekleştirilen 6'lı koalisyonun 12. toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.
Partinin ek binasındaki toplantının ardından alınan kararı açıklayan Akşener, "İYİ Parti kıskaca alınmıştır, buna boyun eğmeyeceğiz. Ne bir kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" açıklamasını yaptı.
"HİÇ ŞAŞIRMADIM"
Yaşanan son gelişmeleri A Haber'e değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı 6'lı masanın dağılmasına hiç şaşırmadığını söyledi.
AK Partili isimler 6’lı koalisyonun dağılmasını yorumladı: Hepsi birlikte tarih oluyor | Video
Masanın devrildiğine dikkat çeken Yazıcı açıklamalarına şöyle devan etti:
Kurulduğu andan itibaren süreçlerde 6'lı masa ile ilgili çok şey söylendi. Yamuk duruyor denildi, devrilecek denildi. Belli ki bir sorun yaşanmış. İYİ Parti kendi görüşünde ısrar etmiş ve bugün de masayı tamamen devirdi. Bunun yürümesi zaten mümkün gözükmüyordu.
En çok övündükleri konuda, çok değişik görüşlerde olan partilerin bir araya gelip ortak politikalar belirlemesi ve masanın iradesiyle aday belirleneceği şeklindeydi. Kimi çevreler bakımından belki inandırıcı oldu ama biz bu süreçte bunların bir üretim yapacağına inanmamıştık. Onu da bugün itibariyle gördük.
"HEPSİ BİRLİKTE TARİH OLUYOR"
Sayın Akşener ifadesinde 'Ya tarih olacağız ya tarih yazacağız' dedi ama herhâlde hepsi birlikte tarih oluyor gibi.
MASANIN AYAĞI KOPTU
Vizyonu olan dünya lideri konumundaki Recep Tayyip Erdoğan ile yarışacak bir aday bulmak kolay bir şey mi? İşte bulamadılar, masanın ayağı koptu.
"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"
Ayrıca Yazıcı İYİ Parti'yi kastederek, "Bizim kapımız herkese açıktır. Herkes ile diyalog halinde Türkiye'yi yükseltmeye ileri taşımaya odaklanmış bir yapıyız. El verenin hereksin elinden tutulmaktan yanayız." ifadelerine yer verdi.
"DERTLERİ KOLTUK SAVAŞI"
A Haber canlı yayınına katılan bir diğer AK Partili isim Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Birbirine benzemez altı siyasi partinin Türkiye'nin hiçbir meselesi konusunda anlaşamayacağını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:
"BU OLANLAR MALUMUN İLANI OLDU"
Bu olanlar malumun ilanı oldu. Türkiye demokrasisini rehin almak isteyen 6'lı masaya karşı milletin dediği gerçekleşti. Birbirine benzemeyen aktörlerin derdinin Türkiye'yi yönetmek değil, İktidar hırsı, koltuk savaşı olduğunu görmüş olduk. Türkiye'de muhalefet sorunu olduğunu bir kez daha yaşamış olduk.
Bu masa zorla, bir üst akıl tarafından bir arada tutuluyordu. Buradaki temel mücadelenin Türkiye'ye daha iyi bir gelecek vaat etmek olmadığını, kendi aralarındaki koltuk mücadelesi olduğunu biz söylemiştik. Bu yaşananlar, bu iktidar oyununun ispatı oldu. AK Parti'nin ne kadar haklı bir siyaset yürüttüğü de ortaya çıktı. AK Parti'nin onay makamı millettir.