AK Partili isimler 6’lı koalisyonun dağılmasını yorumladı: Hepsi birlikte tarih oluyor | Video
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün GİK üyeleri ile yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçerek 6’lı koalisyondan ayrıldıklarını açıkladı. Yaşanan son gelişmeleri A Haber’e değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı masanın ayağının koptuğunu belirterek, “Hepsi birlikte tarih oluyor” dedi. Bir diğer AK Partili isim Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise, “Bu olanlar malumun ilanı oldu. Dertlerinin Türkiye'yi yönetmek değil, İktidar hırsı, koltuk savaşı olduğunu görmüş olduk” ifadelerini kullandı.
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