CHP’li belediye geri adım attı

Büyük acılara neden olan depremler sonrası Türkiye'nin her köşesinde vatandaşlar, oturdukları binaların sağlamlığını araştırmaya başladı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan vatandaşlar da herkes gibi soluğu CHP'li belediyede aldı. Binalarının inşaat aşamasında tutulan evraklarını talep eden vatandaşlar 5 bin 400 TL gibi çok yüksek bir fiyatla karşılaştı.AK Partili Osmangazi Belediyesi ise aynı evrakları, sadece yüklediği flaş belleğin bedeli karşılığı veriyordu.Skandalın ortaya çıkmasıyla apar topar toplanan Nilüfer Belediye Meclisi, binalarının durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlara uygulanan 5 bin 400 TL'lik fiyatı, oybirliği ile alınan kararla 20 TL'ye indirdi.Belediye Başkanı Turgay Erdem, alınan kararı, belediyesinin internet sitesinden "2464 sayılı belediye kanununa göre belge ücret tarifesi 26.10.2022 tarihinde Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle alınan kararla belirlendi. Biz, bu ücreti 30 Haziran tarihine kadar 20 TL olarak değiştiriyoruz. Bu talepler 30 Haziran tarihinden sonra yoğun olarak devam ederse, tekrar bir meclis kararı alıp aynı tarifeden devam edebiliriz. Yoksa eski tarifeyi uygularız" diye duyurdu.