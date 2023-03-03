’Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım’ diyen Yaşar Okuyan sabah.com.tr’ye konuştu: Hazır ol Meral Hanım seninle milletin önünde hesaplaşacağım

"HAZIR OL MERAL AKŞENER, SENİNLE MİLLETİN ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"

Yaşar Okuyan, 'Onu herkesten daha iyi tanırım' dediği Meral Akşener'e sabah.com.tr aracılığı ile bir de çağrı yaptı:

"Siz Yaşar Okuyan'ı bundan sonra takip edin. Meral Hanım'a sizin aracılığınızla sesleniyorum. Artık seninle milletin önünde hesaplaşacağız. Hazır ol."