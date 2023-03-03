’Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım’ diyen Yaşar Okuyan sabah.com.tr’ye konuştu: Hazır ol Meral Hanım seninle milletin önünde hesaplaşacağım

Son dakika haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e katıldığı bir canlı yayında masayı dağıtmama uyarısı yapan Yaşar Okuyan, "Aksi halde seninle ilgili söyleyeceklerim ve belgelerim var" demişti. Okuyan, bu açıklaması sonrası sürpriz şekilde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. Daha sonra ise Okuyan, CHP'den ihraç edilmişti.
Okuyan, Akşener'in masayı dağıtmasının ardından sabah.com.tr'ye gündeme bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Okuyan, "Meral Akşener, seninle milletin önünde hesaplaşacağım, hazır ol." dedi.
"AKŞENER'İN MASAYI DAĞITMASI BENİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in zehir zemberek sözlerle 6'lı koalisyonu dağıtması sonrası gözlerin çevrildiği isimlerden olan Yaşar Okuyan sabah.com.tr'ye özel açıklamalar yaptı.
Okuyan, "Benim için sürpriz değildir. Ben Meral Hanım'ı çok iyi tanırım, İçişleri Bakanlığı'ndan, 28 Şubat döneminden tanırım. CHP'den bizi attılar falan bu önemli değil. Ben ne düşünüyorsam açıktan söylerim. Benim için sürpriz değil, 1 yıldır beklediğim bir şeydi." dedi.
"BU MİLLET SENİ AFFETMEYECEK"
Akşener'e çok sert sözlerle yüklenen Okuyan, "Şu kadar söyleyim, bu millet bu hanıefendiyi affetmeyecektir." dedi.
"CHP'YE KIRGIN DEĞİLİM, BİZ NERELEREN GELDİK"
Akşener'e yönelik, "Masayı dağıtırsan belgeleri açıklarım" şeklindeki sözleri sonrası CHP'den ihraç edilen Okuyan'a kırgın olup olmadığını sorduk. Okuyan, "Şu kadar söyleyim, bu millet bu hanımefendiyi affetmeyecektir. CHP'ye bir kırgınlığım yok. Benim çok da derdim değil. Faturayı bize kesseler ne olacak ya, biz nerelerden geliyoruz." ifadeleri ile yanıt verdi.
"HAZIR OL MERAL AKŞENER, SENİNLE MİLLETİN ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ"
Yaşar Okuyan, 'Onu herkesten daha iyi tanırım' dediği Meral Akşener'e sabah.com.tr aracılığı ile bir de çağrı yaptı:
"Siz Yaşar Okuyan'ı bundan sonra takip edin. Meral Hanım'a sizin aracılığınızla sesleniyorum. Artık seninle milletin önünde hesaplaşacağız. Hazır ol."