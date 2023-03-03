SABAH’ın haberi sonrası CHP’den geri adım! 5400 TL’den 20 TL’ye düşürdüler

Büyük acılara neden olan depremler sonrası Türkiye'nin her köşesinde vatandaşlar, oturdukları binaların sağlamlığını araştırmaya başladı. Bursa'nın nüfusu kalabalık ilçelerinden biri olan Nilüfer'de ikamet eden vatandaşlar da herkes gibi soluğu Nilüfer Belediyesinde aldı. Binalarının inşaat aşamasında tutulan evraklarını talep eden vatandaşlar 5 Bin 400 TL gibi çok yüksek bir fiyatla karşılaştı. Yaşanan depremi adeta rant kapısı haline getiren CHP'li Nilüfer Belediyesinin skandal uygulamasını SABAH gündeme taşıdı.