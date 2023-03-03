SABAH’ın haberi sonrası CHP’den geri adım! 5400 TL’den 20 TL’ye düşürdüler

Büyük acılara neden olan depremler sonrası Türkiye'nin her köşesinde vatandaşlar, oturdukları binaların sağlamlığını araştırmaya başladı. Bursa'nın nüfusu kalabalık ilçelerinden biri olan Nilüfer'de ikamet eden vatandaşlar da herkes gibi soluğu Nilüfer Belediyesinde aldı. Binalarının inşaat aşamasında tutulan evraklarını talep eden vatandaşlar 5 Bin 400 TL gibi çok yüksek bir fiyatla karşılaştı. Yaşanan depremi adeta rant kapısı haline getiren CHP'li Nilüfer Belediyesinin skandal uygulamasını SABAH gündeme taşıdı.
APAR TOPAR GERİ ADIM ATILDI
SABAH'ın "Deprem Rantı" başlığıyla önceki gün kamuoyuna duyurduğu haberin ardından aynı gün apar topar toplanan Nilüfer Belediye Meclisi, yeni bir Meclis kararı aldı. Binalarının durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlara uygulanan 5 Bin 400 TL'lik faiş fiyat, oy birliği ile alınan kararın ardından 20 TL'ye indirildi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Alınan kararı Belediyenin ve kendi sosyal medya hesaplarından duyuran Nilüfer Belediye Başkanı CHP'li Turgay Erdem yaptığı paylaşımda, "Yaşanan deprem sonrası Belediye Meclisimizde önemli bir konuyu oy birliği ile karara bağladık. Buna göre yaşadıkları binaların projelerini incelemek isteyenler için arşivimizdeki belgeleri 3 ay boyunca 20 TLücret karşılığında alabilecekler" dedi.
5 BİN 400 TL ÖDEYENLER NE OLACAK?
Nilüfer Belediyesinin aldığı bu kararın ardından akıllara ise, aynı işlemler için 5 Bin 400 TL den faturalandırılan vatandaşlar geldi. Söz konusu işlme ücretlerinin iade edilip edilmeyeceği bilinmezken, CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem bu konuda ise herhangi bir açıklama yapmadı.