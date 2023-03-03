Son dakika: 6’lı Koalisyon nasıl dağıldı? İşte saat saat masanın yıkılışı…

Son dakika haberleri...Altılı Koalisyon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının gündeme gelmesiyle birlikte dağıldı. Koalisyon adeta kaosa dönüştü.
İşte 6'lı Masa'yı dağıtan olaylar kronolojik olarak şöyle:
2 Mart 22.30: Son toplantı çıkışı Akşener'in memnuniyetsizliğini gözler önüne seren yüz ifadesi olay oldu. Krizin ilk emareleri olarak hafızalara kazınan o anların ardından İYİ Parti kanadı twit bombardımana başlayarak masa ortaklarına öfke kustu. Saat 22.30'da kurmaylarıyla kriz toplantısı yapan Akşener, 03.30'a kadar merkezden ayrılmadı. Aynı gece yapılan duyuruda Akşener'in 3 Mart Cuma günü Genel İdare Kurulu ve il başkanları ile toplantı yapacağı duyuruldu.
BAY KEMAL FOTOĞRAF STÜDYOSUNDA
3 Mart 14; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, fotoğraf çektirmek üzere Ankara'da bir fotoğraf stüdyosuna geldi.
"NE KUMAR MASASINDA NE NOTER MASASINDA OLMAYACAĞIZ"
3 Mart 14.00: Saat 13.30'da yapılacağı duyurulan toplantı, Akşener'in yarım saat rötarıyla 14.00 sularında başladı. Ek binada yaklaşık 1 saat süren görüşmede görüşler masaya yatırıldı, masa ortaklarına duyulan öfke tekrar paylaşıldı. Kritik buluşma sonrası basın açıklaması için genel merkeze geçildi. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği açıklama saat 15.18'de başladı. 15 dakikalık kısa konuşmasında başta Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm masa ortaklarını yerden yere vuran Akşener, masayı dağıttığını ilan etti. Akşener'in basın açıklamasında sarfettiği "Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız" sözü güne damga vurdu.
3 MART 15:00: CHP'Lİ SARIBAL'DAN AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masadan ayrılığını açıklamasının ardından CHP kanadından zehir zemberek açıklamalar geldi. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak desteğini belirtti. Diğer yandan ağza alınmayacak sözler içeren bir şiir ekledi: Seni, anlatabilmek seni. İyi çocuklara, kahramanlara, seni, anlatabilmek seni, namussuza, haldan bilmez, kahpe yalana.
3 MART 16.00: AKŞENER, İL BAŞKANLARIYLA BULUŞTU
Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamaları sonrası Akşener, il başkanlarıyla buluştu.
KUŞOĞLU YAVAŞ İLE GÖRÜŞTÜ
3 Mart 17.00: Akşener'in çağrısının ardından CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü.
Görüşme sonrası açıklama yapılmazken Kuşoğlu, yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra belediye binasından ayrıldı.
BEŞ GENEL BAŞKAN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
3 Mart 18.00: İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri ile bir araya gelen ve Altılı Koalisyon'a eleştirilerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ardından beş liderin telefonda görüştüğü bildirildi.
Altılı Masa'nın beş liderinin, İYİ Parti krizi üzerine ortak açıklama yapmasının beklendiği ifade edildi. Masadaki beş partinin, pazartesi günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmeye hazırlandığı iddia edildi.
3 MART 18.00:İYİ PARTİ'DEN AKŞENER'E İLK TEPKİ
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır eleştirilerde bulunduğu ve Altılı Masa'yı dağıttığı açıklamasının ardından partiden bir istifa haberi geldi.
Partinin kuruluş aşamasında içinde bulunan eski Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve iki dönem Genel İdare Kurulu Üyeliği yapan ve halen Ortadoğu Politikaları Başkanlığı Danışmanlığı görevini sürdüren Bülent Gürsoy İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
Gürsoy yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Tarihi bir süreçte, Türkiye'nin aydınlık geleceği açısından kritik önem taşıyan bir seçim öncesinde toplumun umutlarını yok eden bir kararla, fiilen; Millet İttifakı'nın dağıtılması ve 6'lı masa'nın bozulması kararı verilmesi, bu kararın hangi arka planla, hangi aktörler ve etkenlerle verildiğinin tarafımca anlaşılamaması, son 2 yılı aşkın süreçte kaynağı ve sebebi çözümlenemeyen kararlar alınması, popülerlik kavramı peşinden koşularak oyun bozmak üzerine iki belediye başkanının siyasi teamüllere aykırı yaklaşımlarla peşinden koşulması ve /veya ayartılmaya çalışılması, sonuçta da yıllardır verilen mücadelenin seçime aylar kalan bir süreçte heba edilmesi nedeniyle, İYİ Parti'den istifa ediyorum."
İMAMOĞLU VE YAVAŞ ONAY VERMEDİ
3 Mart 18.30: CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki MYK toplantısı devam ederken, 11 büyükşehir belediye başkanının imza atacağı ortak bir metin hazırlandı. Şu ana kadar 9 belediye başkanının onay verdiği metne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın onay vermediği iddia edildi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E YANIT: BU SAATTEN SONRA BEN BİRLEŞTİRİRİM
3 Mart 19.00: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in Altılı Masa kararı sonrası sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yaptı.
Yayınladığı videoda "Tarihi sorumluluğumuz var bizim" diyen Kılıçdaroğlu, "Diğer arkadaşlarımız medyaya çıkıp hakaretler etmiyor, ittifaka zarar veren demeçler vermiyor. Biz ülkeyi siyasi operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm, birleştirmeye devam edeceğim. Bu sofrada Erdoğan dilinin olmaması gerekirdi" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi: "Sevgili halkım biz yola çıkarken; Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Türkiye'nin bütün renklerini davet etmemiz gerektiğini söyledik. Yoksa bu ülke iflah olmaz dedik. Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece ceberrut Saray'ı göndermek değil, aynı zamanda yeni bir ülke oluşturmaktı. Bu masaya o oturmasın, bu oturmasın diyemezdik. Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin, bu da olmaz.
Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor, ittifaka zarar veren demeçler vermiyor. Hiç birinin ittifak içinde oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Ülkeyi siyasi operasyonlarla yürütmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumlulukları var, sorumlu davranacağız.
Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem, birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada nezaketsizliğin, olmaması gerekirdi. Bu masaya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmalıyız. Bu sofraya herkesi davet etmeliyiz. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerin oturmasını sağlamalıyız. Bu nedenle ne ben ne de partideki arkadaşlarımız gerginliğin tarafı olmayacağız. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye'nin tüm vatandaşları bu sofraya davetlidir."
3 MART 19.30: YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çağrısının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştüğünü söyleyen Fatih Altaylı, "Mansur Yavaş ile görüştüm aday olma ihtimali yüzde 0'ın altında" dedi.
CİHAN PAÇACI ESKİ GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ
3 Mart 19.45: İYİ Parti'de Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin tepkisi nedeniyle görevinden bir süre önce istifa eden Cihan Paçacı, partideki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevine geri döndü.
İMAMOĞLU ANKARA YOLUNDA
3 Mart 20:00: Yaşanan bu gelişmeler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu'nun da karayoluyla Ankara'ya hareket ettiği öğrenildi.