Son dakika: 6’lı Koalisyon nasıl dağıldı? İşte saat saat masanın yıkılışı…



Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi: "Sevgili halkım biz yola çıkarken; Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Türkiye'nin bütün renklerini davet etmemiz gerektiğini söyledik. Yoksa bu ülke iflah olmaz dedik. Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece ceberrut Saray'ı göndermek değil, aynı zamanda yeni bir ülke oluşturmaktı. Bu masaya o oturmasın, bu oturmasın diyemezdik. Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin, bu da olmaz.

Tarihi sorumluluğumuz var bizim. İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor, ittifaka zarar veren demeçler vermiyor. Hiç birinin ittifak içinde oy devşirmeye çalıştığını da görmedim. Ülkeyi siyasi operasyonlarla yürütmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumlulukları var, sorumlu davranacağız.

Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem, birleştiririm. Birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda. Bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada nezaketsizliğin, olmaması gerekirdi. Bu masaya oturanlar böyle oturdu, kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmalıyız. Bu sofraya herkesi davet etmeliyiz. Birilerinin kalkması yerine tüm renklerin oturmasını sağlamalıyız. Bu nedenle ne ben ne de partideki arkadaşlarımız gerginliğin tarafı olmayacağız. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye'nin tüm vatandaşları bu sofraya davetlidir."