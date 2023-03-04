Haberler Gündem Haberleri İYİ Parti'den CHP'ye bir salvo daha: Yüzde 1'lik partilere vekil kazandırmak için kurulmadık
Giriş Tarihi: 4.3.2023 22:15 Son Güncelleme: 4.3.2023 22:23

İYİ Parti'den CHP'ye bir salvo daha: Yüzde 1'lik partilere vekil kazandırmak için kurulmadık

Meral Akşener'in Altılı Koalisyon'u dağıtmasının ardından İYİ Parti ve CHP arasındaki atışmalar devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Abdullah İlker Sungur, sosyal medya üzerinden "Biz İYİ Parti’yi kazanamayacak bir adayı ortaya çıkarıp Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimini riske atmak için, yüzde 1’lik, yüzde 2’lik partilere milletvekilliği kazandırmak için kurmadık!" açıklamasında bulundu.

İYİ Parti’den CHP’ye bir salvo daha: Yüzde 1’lik partilere vekil kazandırmak için kurulmadık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Koalisyon'daki diğer parti liderlerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemesinin ardından masayı dağıttı. Meral Akşener, kendilerine Kılıçdaroğlu dayatması yapıldığını savunarak "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini önerdim" dedi ve masayı topa tuttu.

ORTALIK İYİCE KARIŞTI

Bu açıklamadan sonra işler iyice karıştı. Her iki taraftan hakerete varan açıklamalar geldi. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Abdullah İlker Sungur'dan oldukça sert bir paylaşım geldi.

"YÜZDE 1'LİK PARTİLER İÇİN KURMADIK"

Abdullah İlker Sungur "Biz İYİ Parti'yi kazanamayacak bir adayı ortaya çıkarıp Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimini riske atmak için, yüzde 1'lik, yüzde 2'lik partilere milletvekilliği kazandırmak için kurmadık!" dedi.

Sungur ayrıca "Milletin arzusunu kimsenin kişisel hırslarına harcatmadık, harcatmayacağız. Millet ne derse, o." diye ekledi.

Son dakika: Altılı Koalisyon tam anlamıyla dağıldı! İYİ Parti 6 Mart'taki toplantıya katılmayacak

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İYİ Parti'den CHP'ye bir salvo daha: Yüzde 1'lik partilere vekil kazandırmak için kurulmadık
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