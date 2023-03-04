İYİ Parti’den CHP’ye bir salvo daha: Yüzde 1’lik partilere vekil kazandırmak için kurulmadık

"YÜZDE 1'LİK PARTİLER İÇİN KURMADIK"

Abdullah İlker Sungur "Biz İYİ Parti'yi kazanamayacak bir adayı ortaya çıkarıp Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimini riske atmak için, yüzde 1'lik, yüzde 2'lik partilere milletvekilliği kazandırmak için kurmadık!" dedi.

Sungur ayrıca "Milletin arzusunu kimsenin kişisel hırslarına harcatmadık, harcatmayacağız. Millet ne derse, o." diye ekledi.