İYİ Parti’den CHP’ye bir salvo daha: Yüzde 1’lik partilere vekil kazandırmak için kurulmadık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Koalisyon'daki diğer parti liderlerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemesinin ardından masayı dağıttı. Meral Akşener, kendilerine Kılıçdaroğlu dayatması yapıldığını savunarak "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini önerdim" dedi ve masayı topa tuttu.
ORTALIK İYİCE KARIŞTI
Bu açıklamadan sonra işler iyice karıştı. Her iki taraftan hakerete varan açıklamalar geldi. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Abdullah İlker Sungur'dan oldukça sert bir paylaşım geldi.
"YÜZDE 1'LİK PARTİLER İÇİN KURMADIK"
Abdullah İlker Sungur "Biz İYİ Parti'yi kazanamayacak bir adayı ortaya çıkarıp Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimini riske atmak için, yüzde 1'lik, yüzde 2'lik partilere milletvekilliği kazandırmak için kurmadık!" dedi.
Sungur ayrıca "Milletin arzusunu kimsenin kişisel hırslarına harcatmadık, harcatmayacağız. Millet ne derse, o." diye ekledi.