Son dakika: Altılı Koalisyon tam anlamıyla dağıldı! İYİ Parti 6 Mart’taki toplantıya katılmayacak

AKŞENER ADAY OLACAK MI?

İYİ Partili Erhan Usta ise Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusuna vurgu yaparak, "Masanın başlangıçtan beri ne için kurulduğunu son geldiğimiz noktada anlamış olduk" dedi. Erhan Usta, 'Meral Akşener adaylığını açıklayacak mı?' sorusuna "Onlara bakacağız" yanıtını verdi.

MASA NASIL DAĞILDI?

6' lı koalisyonun perşembe günü gerçekleşen 12. toplantısının ardından 5 parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda anlaştı, İYİ Parti ise CHP liderinin adaylığını reddetti. İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan karşılıklı restleşmeler sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptğı açıklama ile 6'lı koalisyonu devirerek "Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi. 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. " ifadelerini kullanmıştı.