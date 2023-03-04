Son dakika... Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’ndan sonra rotayı Ersan Şen’e çevirdi!

"ADAYLIK KONUSUNDA CİDDİ MİSİNİZ?"

Ersan Şen konuyla ilgili "Sayın Akşener Buğra Kavuncu aracılığıyla beni aradı ve 'Adaylık konusunda ciddi misiniz? Gelin görüşelim' dedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Ayrıca 'Bunu beyan edebilirsiniz' dedi." şeklinde konuştu.

"BİRİLERİNİN TAŞIN ELİNE ALTINI KOYMASI LAZIM"

Ersan Şen "Ben gayet ciddiyim. Birilerinin elini taşın altına koyması lazım." diye ekledi. Şen'in daha önce de cumhurbaşkanlığı adaylığı isteğini sık sık dile getirdiği biliniyor.