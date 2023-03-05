Meral Akşener şimdi ne yapacak? İmamoğlu ve Yavaş ile görüşecek mi? Ersan Şen aday olacak mı? | Video
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday çıkışıyla başlayan kriz nedeniyle dün Ankara'da olağanüstü bir siyasi hareketlilik vardı. İYİ Parti'nin masaya dönme ihtimali var mı? Bu karar neden alındı? Akşener aday olacak mı? İYİ Parti Genel Merkezi'nde gün boyu bu soruların yanıtları arandı. Parti kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığını söyleyerek "Biz masadan kalkmadık, kaldırıldık" dediler. Akşener pazartesi günü yapılacak liderler toplantısına da katılmıyor. Bunun yanında İYİ Parti cephesinin, Hukukçu Ersan Şen'e canlı yayında telefon ederek "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ciddiysen, görüşelim" demesi, Türkiye'de gündem oldu.
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