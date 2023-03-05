Karamollaoğlu’ndan Akşener’e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6’lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis

"BANA MÜSAADE O ZAMAN"

Ben bunu bir kesin bir bilgi olarak öğrendim. Bunun üzerine Meral Hanım masayı terk etmek üzere kalkmış 'Bana müsaade o zaman' demiş. Ahmet Davutoğlu araya girmiş, bir süre sonra ortam yine elektriklenmiş.

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