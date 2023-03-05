Karamollaoğlu'ndan Akşener'e büyük şok: Yeter sizden çektiğimiz! 6'lı koalisyonu dağıtan toplantı ile ilgili bomba kulis | Video

Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6'lı koalisyonun 12. Toplantısına ilişkin kulis bilgisi paylaşan Gazeteci Latif Şimşek toplantıda yaşananları anlattı. Şimşek, “Karamollaoğlu, Akşener’e ‘Yeter artık sizden çektiğimiz’ diyor. Bunun üzerine Meral Hanım masayı terk etmek üzere kalkmış ‘Bana müsaade o zaman’ demiş. Davutoğlu araya girmiş, bir süre sonra ortam yine elektriklenmiş” ifadelerini kullandı.