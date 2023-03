Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçerken yolda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 6'lı Masa'daki krize yönelik şu açıklamalarda bulundu:Biz bunun böyle olacağını zaten aylar önce söylemiştik. Oturdular, konuştular, dağıldılar. Onlar eteğindeki taşları döküyorlar. Onların döktüğü taşları bizim toplamak gibi bir niyetimiz yok. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak onlar ne der, ne yapar, nasıl adım atar böyle bir durumumuz yok. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz.Bu dağılmanın olduğu an biz Dolmabahçe'de 110 kadar bilim adamıyla toplantı halindeydik. Biz can derdindeyiz onlar mal derdinde. Türkiye'de bir deprem olayı var. Bu felaketi biz nasıl önleriz, nasıl enkazı kaldırır, bunların yerine halkıma, bize bir yıl izin verin, biz bir yıl içinde bu enkazı kaldırıp, konutları, Bingöl, Malatya, Manavgat Antalya'da olduğu, İzmir'de olduğu gibi aynı şekilde bir an önce bunları derleyip, toparlayıp, dışarıda kalan vatandaşlarımı tekrar konutlara koyalım istiyorum. Bunun için bir taraftan zemin etütlerini şu anda yapıyoruz. Hedefimiz, zemin artı 3 gibi konutlar yapmak. Vatandaşım huzur ve güven içinde kendilerine hazırladığımız yerlere yerleşsin istiyorum.Size bir tavsiyede bulunmak isterim. Buradan şöyle Çamlıca Camii'nin altındaki o Ferah Mahallesi, Küplüce, oralardaki yaptığımız konutları bir görmenizi isterim. Eğer oralardan bir çekim yaparsanız, kısa sürede bu konutları nasıl yaptığımızı görürsünüz.