Kılıçdaroğlu ’ Sofrayı genişleteceğiz’ demişti: HDP ve CHP’den karşılıklı göz kırpmalar

İYİ PARTİ MASADAN KALKTI, HDP'YE YER AÇMA GİRİŞİMLERİ BAŞLADI

İYİ Parti'nin masadan kalkmasına en çok sevinen HDP oldu. Zira 6'lı koalisyona destek veren HDP, İYİ Parti ile anlaşamadığı için kendi adayını çıkarma kararı almıştı. HDP, İYİ Parti'nin ayrılığı sonrası 5'li koalisyona destek niteliğinde açıklamalar yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Buradayız, hep birlikte değiştireceğiz, hep birlikte kazanacağız. Gün umudu ve ortak mücadeleyi büyütme günüdür. HDP üzerine düşen sorumluluklarının farkındadır ve bu sorumlulukları yerine getirecek iradeye sahiptir. Kimsenin umutsuzluğa kapılmasına yer yok." diyerek İYİ Parti'nin ayrılığından memnujn olduklarını belirtti ve koalisyona göz kırptı.