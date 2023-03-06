Kılıçdaroğlu ’ Sofrayı genişleteceğiz’ demişti: HDP ve CHP’den karşılıklı göz kırpmalar

6'lı koalisyon 12'nci toplantısında ilk kez adayı konuştu. Masada adayın ismi gündeme gelir gelmez ortalık toz duman oldu. 5 lider, 'Kılıçdaroğlu' derken, Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ismini veto etti. Akşener'in, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ismini sahaya sürmesi gerilimi daha da tırmandırdı, Kılıçdaroğlu'nun resti sonrası Akşener masadan ayrılma kararı aldı. Genel İdare Kurulu'na danışan Akşener, koalisyondan çekilme kararını resmi olarak duyurdu. İYİ Parti'nin ayrılığı sonrası 5'li koalisyon ile HDP arasında dirsek temasları başladı. Karşılıklı göz kırpan açıklamalar yapıldı. Bu gelişmeleri değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, 'Protez siyaseti' benzetmesi ile çarpıcı ifadeler kullandı.
İYİ PARTİ MASADAN KALKTI, HDP'YE YER AÇMA GİRİŞİMLERİ BAŞLADI
İYİ Parti'nin masadan kalkmasına en çok sevinen HDP oldu. Zira 6'lı koalisyona destek veren HDP, İYİ Parti ile anlaşamadığı için kendi adayını çıkarma kararı almıştı. HDP, İYİ Parti'nin ayrılığı sonrası 5'li koalisyona destek niteliğinde açıklamalar yaptı.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Buradayız, hep birlikte değiştireceğiz, hep birlikte kazanacağız. Gün umudu ve ortak mücadeleyi büyütme günüdür. HDP üzerine düşen sorumluluklarının farkındadır ve bu sorumlulukları yerine getirecek iradeye sahiptir. Kimsenin umutsuzluğa kapılmasına yer yok." diyerek İYİ Parti'nin ayrılığından memnujn olduklarını belirtti ve koalisyona göz kırptı.
HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü de, "Akşener kendisini CHP'ye ve muhalefete kayyım ilan etti… No pasaran! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ahlak ve şahsiyet ve insanlık sınavındalar. Akşener'in rezilane rüşvetine tenezzül etmeyerek onu MC geleneğiyle birlikte belediye çöplüklerine gömdükler an kendileri de bir demokratik sinerji kaynağına dönüşecekler... İnsanlık kazansın!" ifadeleri ile Akşener'in masadan ayrılığı sonrası sevinen isimler arasında yer aldı.
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ise, "Şaşırmadım" diyerek İYİ Parti'den böyle bir hamle beklediğini belirtti.
CHP'DEN HDP'YE EL UZANDI
İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'in Altılı Masa'yı dağıtan açıklamasının yankıları sürerken İYİ Parti'nin yerini masanın gizli ortağı HDP'nin alacağı beklentisi oluştu. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı katıldığı televizyon programında "HDP seçmenine el uzatmak istiyoruz, el ele tutuşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"PROTEZ SİYASETİ"
Benim tabirimle şimdi bir protez siyaseti var yani masanın bir ayağı kesildi şimdi oraya bir protez takma çabası var. Bu nedir? Bir Akşener'i masaya döndürme. An itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan vazgeçmediğine ve ben değişmem dediğine göre. Çok şartlı ve masayı bir protezle ayakta tutmaya dönük bir yaklaşım.
İkincisi biz de adayımızı çıkarırız ve bakarız daha önceki taahhütlerimize bağlı olarak gevşek bağlarla yine biz bu masayla ilişkilerimizi sürdürürüz şeklinde bir deklarasyona dönüşebilir. Ama bunların hepsi şu an itibariyle muhtelif senaryolar ve varsayımlar. Elde somut bir gerçek Sayın Akşener çok ağır ifadelerle ve bir daha kolay kolay geri dönülemeyeceğini düşündüğümüz ifadelerle masadan çekildi.
CHP İLE HDP ARASINDA ORGANİK KURUMSAL İLİŞKİ
Pazarlık boyutunda Sayın Akşener'in daha önce söylediği biçimiyle bizi HDP üzerinden belli bir alana sıkıştırmaya çalışıyorlar şeklindeki ifadesi ve Sayın Bahçeli'nin de böyle bir denklemin içerisine sıkışmak durumunda değilsiniz gelin evinize dönün şeklindeki çağrısı.
Bugün anlıyoruz ki CHP'de HDP ile köprü kuran ve Kılıçdaroğlu adına müzakere yürüten ama eğer deşifre olursa arkadaşlar kendileri özel hukukları gereği konuşmuşlar bizi bağlayan bir şey yok diye hemen manevra yapılabilecek ama aslında bağlayıcı şekilde bakanlık pazarlığının dahi yapıldığı CHP ile HDP arasında organik kurumsal ilişki biçimi tesis edilmiş zaten bu çok şaşırtıcı değil bence. Ama Sayın Akşener'in buna da tepki verdiği söyleniyor.Son dakika | 5'li masada isimsiz genel başkan dönemi! Kılıçdaroğlu mu yasakladı?