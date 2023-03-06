(GÜLTEKİN UYSAL VE KILIÇDAROĞLU OLMADIĞI KESİN, GERİYE 3 İSİM KALIYOR)

Gültekin Uysal'ın ismini veren isimsiz genel başkan sözlerine şöyle devam etti:

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuyu açması üzerine ilk sözü DP Genel Başkanı Gültekin Uysal aldı. Uysal, daha önce kamuoyuna açıkladığı gibi adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Diğer genel başkanlarda aday konusunda fikirlerini söyledi.