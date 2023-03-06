Giriş Tarihi: 06.03.2023 11:26
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
11:35
Son dakika | 5'li masada isimsiz genel başkan dönemi! Kılıçdaroğlu mu yasakladı?
Meral Akşener'in "Şahsi hırslarını Türkiye'ye tercih ettiler" dediği 5'li koalisyon masasından son dakika haberi... Akşener'in İYİ Parti'yi geri çekmesiyle 5 kişi kalan masada eski ortağa cevap vermek için genel başkanlar devreye girdi. Ancak masadan gelen karşı ataklarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ortalıktan adeta kaybolan küçük ortaklar konuşmaya bile çekinir hale geldi. Bugün Sözcü Gazetesi'ne mülakat veren masa ortağı bir genel başkan ismini vermek istemedi. Yaşanan tablo vekil pazarlığı dönen masada bunun karşılığında Kılıçdaroğlu'nun diğer genel başkanlara konuşmayı yasakladığı söyleniyor