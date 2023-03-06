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Haberler Galeri Son dakika | 5'li masada isimsiz genel başkan dönemi! Kılıçdaroğlu mu yasakladı?
Giriş Tarihi: 06.03.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 11:35

Son dakika | 5'li masada isimsiz genel başkan dönemi! Kılıçdaroğlu mu yasakladı?

Meral Akşener'in "Şahsi hırslarını Türkiye'ye tercih ettiler" dediği 5'li koalisyon masasından son dakika haberi... Akşener'in İYİ Parti'yi geri çekmesiyle 5 kişi kalan masada eski ortağa cevap vermek için genel başkanlar devreye girdi. Ancak masadan gelen karşı ataklarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ortalıktan adeta kaybolan küçük ortaklar konuşmaya bile çekinir hale geldi. Bugün Sözcü Gazetesi'ne mülakat veren masa ortağı bir genel başkan ismini vermek istemedi. Yaşanan tablo vekil pazarlığı dönen masada bunun karşılığında Kılıçdaroğlu'nun diğer genel başkanlara konuşmayı yasakladığı söyleniyor

Son dakika | 5’li masada isimsiz genel başkan dönemi! Kılıçdaroğlu mu yasakladı?

Meral Akşener'in ayrılığı ile 5 partiye düşen altılı koalisyon masasında aday krizinin dışında da çarpıcı son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kaosun ardından sessizliğe bürünen küçük ortaklardan dördüncü günde açıklama geldi. Ancak bir farkla. Masanın ortaklarından Sözcü'ye konuşan bir genel başkanın isminin yazılmasını istememesi dikkat çekti.

Son dakika | 5’li masada isimsiz genel başkan dönemi! Kılıçdaroğlu mu yasakladı?

PAZARLIK KARŞILIĞINDA KILIÇDAROĞLU MU YASAKLADI?

İYİ Parti'nin ayrılığı öncesinde yapılan son toplantıya ilişkin Meral Akşener'e cevap vermek için kendisiyle görüşülen genel başkanın görüşlerinden çok ismini vermek istememesi dikkat çekti. Krizle birlikte ortaya çıkan bakanlık, vekillik ve grup pazarlıkları karşılığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer genel başkanlara konuşmayı yasaklayıp yasaklamadığı merak ediliyor.

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Son dakika | 5’li masada isimsiz genel başkan dönemi! Kılıçdaroğlu mu yasakladı?

İşte isimsiz genel başkanın ifadeleri ve yaşanan ilginç tablo;

6'lı Masa'nın son toplantısında yaşananlara dair İYİ Parti lideri Meral Akşener bir takım açıklamalarda bulundu, 'dayatma' ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Aynı masada oturan bir başka genel başkan ise ismini vermeden konuyla ilgili şunları söyledi...

Son dakika | 5’li masada isimsiz genel başkan dönemi! Kılıçdaroğlu mu yasakladı?

"TOPLANTININ GÜNDEMİ ZATEN BELLİYDİ"

Yaptığımız toplantının gündemi belliydi. Cumhurbaşkanı adayı dışındaki meseleleri kaç zamandır konuşuyoruz.

Son dakika | 5’li masada isimsiz genel başkan dönemi! Kılıçdaroğlu mu yasakladı?

(GÜLTEKİN UYSAL VE KILIÇDAROĞLU OLMADIĞI KESİN, GERİYE 3 İSİM KALIYOR)
Gültekin Uysal'ın ismini veren isimsiz genel başkan sözlerine şöyle devam etti:

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuyu açması üzerine ilk sözü DP Genel Başkanı Gültekin Uysal aldı. Uysal, daha önce kamuoyuna açıkladığı gibi adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Diğer genel başkanlarda aday konusunda fikirlerini söyledi.

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