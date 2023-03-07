Mahalleye örnek olacak! Başkan Erdoğan’ın yıllarca oturduğu bina kentsel dönüşümle yeniden yapılıyor





'MAHALLEDE KENTSEL DÖNÜŞÜME ÖNCÜLÜK OLMASI İÇİN BİNAYI YIKTIRIP YENİDEN YAPTIRIYOR'

Sokak başında börek dükkanı işleten İbrahim Ceyhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentsel dönüşüme öncülük etmek için binayı yıktığını ifade ederek, "Mahallede kentsel dönüşüme öncülük olması için binayı yıktırıp, yeniden yaptırıyor. Dolayısıyla biz de vatandaşların kentsel dönüşüme karşı çıkmamalarını istiyoruz. İnsanlar metre kareye bakıyor ama az olsun sağlam binada otursun. Bu depremden sonra umarız vatandaşlar daha duyarlı olur ve İstanbul'da kentsel dönüşümün hızlanmasını istiyoruz. Hatırladığım kadarıyla 16 yıl komşuluk yaptık. Her bayram gelince komşularıyla mutlaka bayramlaşırdı. Mahallede bir insanın derdi olunca arabasını durdurup hemen onu dinlerdi" diye konuştu.