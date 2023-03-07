Başkan Erdoğan'ın yıllarca oturduğu bina kentsel dönüşümle yeniden yapılıyor | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı ve başbakanlık dönemlerinde uzun yıllar oturduğu Üsküdar Burhaniye Mahallesi'ndeki bina, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılıyor.
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