Başkan Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik 76 yıllık zulmünü anlatan sergiyi ziyaret etti | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca açılan ve İsrail'in Filistin'e yönelik 76 yıllık zulmünü anlatan sergiyi ziyaret etti.
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