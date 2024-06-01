Video Haber Başkan Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik 76 yıllık zulmünü anlatan sergiyi ziyaret etti | Video
Başkan Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik 76 yıllık zulmünü anlatan sergiyi ziyaret etti | Video

Başkan Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik 76 yıllık zulmünü anlatan sergiyi ziyaret etti | Video

01.06.2024 | 15:16

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca açılan ve İsrail'in Filistin'e yönelik 76 yıllık zulmünü anlatan sergiyi ziyaret etti.

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