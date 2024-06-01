Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB3 46. testi başarıyla tamamladı | Video
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Bayraktar TB3'ün 46. test uçuşuna dair görüntüleri paylaştı. Bayraktar TB3'ün rampa kalkış testini başarıyla gerçekleştirdiğini belirten Selçuk Bayraktar, paylaşımına "Adım adım TCG-ANADOLU'ya, Oradan da eşsiz maviliklere..." notunu düştü.
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