Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti | Video 01.06.2024 | 10:17 Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller bu sabah Yeniköy'deki evinde kalp krizi geçirdi. 86 yaşındaki Özer Çiller, hayatını kaybetti. Çiller'in bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi.