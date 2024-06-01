Türk basınının duayen ismi Mehmet Barlas'ın vefatının üzerinden 1 yıl geçti... | Video

Türk basınının duayen isimlerinden olan ve Sabah Gazetesi başyazarlığını da yapan Mehmet Barlas'ın vefatının üzerinden 1 yıl geçti. Türkiye'nin aydınlanma serüveninde büyük pay sahibi olan Barlas, meslek hayatının her anında milletten yana tavır aldı. Barlas'ın eşi Canan Barlas onun için, "Hep milletten yanaydı. Demokrasi ve insan hakları adına hep bir mücadele içerisindeydi" ifadelerini kullandı..