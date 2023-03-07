Meral Akşener nasıl ikna edildi? Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Bakışlarında mağlubiyet gözüküyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Noter masası ve kumar masası" benzetmesinin yaparak ayrıldığı 6'lı koalisyon masasına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilmesi şartıyla geri döneceğini açıklamıştı. Bu talebin CHP tarafından olumlu karşılanması üzerine Meral Akşener, dün Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen 6'lı koalisyonun son toplantısına katılmıştı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, toplantının ardından yapılan açıklamada, 6'lı koalisyonun adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu bildirdi.
Peki Akşener nasıl masaya döndü? Ne oldu da dayatma ve kirli pazarlıkları unutup masaya döndü? Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çınar Özen ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"AKŞENER'İN ADAYLARI AÇIKLAMASI MASAYA BOMBA BIRAKMAKTIR"
Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, şu ifadeleri kullandı:
"Biraz hayal gördük diyebiliriz. 10-15 gün sonra bunlar açıklanırsa, herhalde arşivlere bakıp bu kronolojik görüntüleri görmeden pek de inanamayacağımız şeylerle karşı karşıya kaldık. Bir oyun muydu, tiyatro muydu? Aslında ben de günlerdir ben de galiba böyle bir şey vardır diye düşünmek zorunda kalıyorum.
Meral Akşener, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı zehir zemberek açıklamalar, kişisel hırslar, şahsi ajandalar benzeri bize kumpas kuruldu demeler… "Bize bir ismi dayatmaya çalıştılar. İki belediye başkanını kabul etmediler" gibi teknik olarak da tuhaf izahatlar işittik. Masa devrildi derken iki gün sonra bir takım görüşmelerin olduğunu, bu görüşmelerde mesajlar verildiğini gördük. O gün çıkıp zehir zemberek açıklamayla, Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik ciddi suçlamalar yapan ismin geri adımlar attığını gördük.
Adaylarını açıklaması da masaya bomba bırakmaktır. Bu iki ismin cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması halinde masaya dönebileceğini açıkladı.
Dün bir otele gittiler. Motele gitselerdi. 1977'yi Güneş Motel'i hatırlayacaktık. Bir otelde iki genel başkan iki belediye başkanı da orada kısa bir görüşme yaptıktan sonra 5'li masanın buluşacağı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde tekrar bir araya geldiler.
"AKŞENER'İN BU BAKIŞLARINDA MAĞLUBİYET GÖZÜKÜYOR"
6'lı masa 12 maddelik bildiri yayınlandı. İki belediye başkanıyla ilgili gelişme de "Uygun görülen zamanda ve uygun gördüğü yetkilerle" görev alacaklarına dair ifade yer aldı. Halbuki cumhurbaşkanı adayı olması istenen iki isimdi.
Bir şeyler istedi, istediğine dair muğlak bir ifade alınca Sayın Akşener yine masaya döndü. Bütün bunların izahı aslında şu, Meral Akşener bunu niye yaptı?
Ben bu konuşmalar olup biterken, Kılıçdaroğlu'nun vaktiyle, Adalet Yürüyüşü vardı. Bu yürüyüş, FETÖ yayın organlarına verilen bir takım bilgilerin, MİT tırları ile ilgili bilgilerin verdiği diye rivayet edilen kişi hapse girince "Konuşmasın" diye Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğünü düşünmüştüm ben.
Burada da Akşener baştan beri ümit verdiği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan özür diler gibi 'Bak ben sizin için ortalığı karıştırdım. Adaylığı kıvıramadım ama en azından yardımcılık kaptım' deme şekli mi diye de epey düşünüyorum.
Ama bütün bu süreç yaşanırken, benim aklımda net olarak kalan tablo; Sayın cumhurbaşkanımızın İstanbul'da yaptığı risk kalkanı toplantısında bir açıklama yaptı. 'Biz Cumhur İttifakı olarak ikinci bir adımı bekliyoruz' dedi. Meral Akşener'n o masaya döneceğini biliyor gibiydi Sayın Cumhurbaşkanımız.
Meral Akşener nasıl ikna edildi? Ne oldu da "Noter" dediği masaya döndü? | Video
Ama Akşener'in bu bakışlarında mağlubiyet gözüküyor."
AYNI KİŞİ HEM CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI HEM DE BELEDİYE BAŞKANI OLABİLİR Mİ?
Akademisyen Prof. Dr. Çınar Özen, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Böyle bir şey mümkün değil. Anlaşılan siyasi parti liderleri anayasayı okumadan bu kararı veriyor. Anayasa'da cumhurbaşkanı yardımcısının nasıl atanacağı, nasıl görevden alınacağı, yetkileri anayasada net bir şekilde ifade edilmiş. Cumhurbaşkanı Yardımcısını, Cumhurbaşkanı göreve atar ve görevden alır. Yetkilerini de Cumhurbaşkanı belirler.
Anayasayı yasalarla veya kararnamelerde değiştiremezsiniz. Meclis'te Anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa ulaşırsanız Anayasayı değiştirerek bunları değiştirebilirsiniz. Sonuçta Kılıçdaroğlu, hiç ihtimal vermiyorum ama olur da seçilirse ve bu iki belediye başkanını cumhurbaşkanı yardımcı olarak atarsa istediği zaman da görevden alır. İstediği yetkili verir, zaten 7 tane cumhurbaşkanı yardımcısından biri olacak. Kızarsa da görevden alır. Yapılacak hiçbir protokol, anlaşma, seçildikten sonra cumhurbaşkanını bağlamaz. Anayasanın üstüne geçemez."