Meral Akşener nasıl ikna edildi? Gazeteci Ekrem Kızıltaş: Bakışlarında mağlubiyet gözüküyor

Dün bir otele gittiler. Motele gitselerdi. 1977'yi Güneş Motel'i hatırlayacaktık. Bir otelde iki genel başkan iki belediye başkanı da orada kısa bir görüşme yaptıktan sonra 5'li masanın buluşacağı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde tekrar bir araya geldiler.

"AKŞENER'İN BU BAKIŞLARINDA MAĞLUBİYET GÖZÜKÜYOR"

6'lı masa 12 maddelik bildiri yayınlandı. İki belediye başkanıyla ilgili gelişme de "Uygun görülen zamanda ve uygun gördüğü yetkilerle" görev alacaklarına dair ifade yer aldı. Halbuki cumhurbaşkanı adayı olması istenen iki isimdi.

Bir şeyler istedi, istediğine dair muğlak bir ifade alınca Sayın Akşener yine masaya döndü. Bütün bunların izahı aslında şu, Meral Akşener bunu niye yaptı?

Ben bu konuşmalar olup biterken, Kılıçdaroğlu'nun vaktiyle, Adalet Yürüyüşü vardı. Bu yürüyüş, FETÖ yayın organlarına verilen bir takım bilgilerin, MİT tırları ile ilgili bilgilerin verdiği diye rivayet edilen kişi hapse girince "Konuşmasın" diye Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğünü düşünmüştüm ben.