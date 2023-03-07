Meral Akşener nasıl ikna edildi? Ne oldu da "Noter" dediği masaya döndü? | Video

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ilan edilmesi şartıyla 6’lı koalisyona geri döneceğini açıklamıştı. Bu talebin CHP tarafından olumlu karşılanması üzerine Akşener, dün Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen 6’lı koalisyonun son toplantısına katıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Peki Akşener nasıl masaya döndü? Ne oldu da dayatma ve kirli pazarlıkları unutup masaya döndü? Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çınar Özen ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.