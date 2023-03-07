SON DAKİKA: CHP’li Yarkadaş 6’lı koalisyon masasında yaşananları anlattı: Akşener masayı yine terk etti! Mescitte 15 dakika pazarlık

DAVUTOĞLU'NDAN 12'NCİ MADDE HAMLESİ

Ahmet Davutoğlu, Akşener'i ikna ettikten sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda, belirlenen yetkilerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı şeklindeki maddeyi kaleme alıyor. İmamoğlu ve Yavaş'ın icracı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olmasını isteyen Akşener, Davutoğlu'nun muallak olan ifadelerle bezenmiş maddesine razı oluyor.

Yarkadaş, bu olayı ise şu sözlerle aktarıyor:

Akşener'in dün yarattığı krizi Davutoğlu 12. Maddeyi bizzat kaleme alarak çözüyor. Bir formül de bakanlık sayılarının artırılması. Davutoğlu ve Babacan'ın ilk hedefi mecliste grup kurmak. Umarım bu süreci de kazasız belasız atlatırlar.