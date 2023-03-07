SON DAKİKA: Meral Akşener masayı birbirine katmış: Belediye başkanın bile senin kazanamayacağını söyledi...

NE OLMUŞTU?

3 Mart'ta gerçekleşen 6'lı koalisyon toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı 5 lider tarafından desteklendi. Meral Akşener, 5 liderin görüşüne karşı çıktı ve 'kazanacak aday' vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu ismine karşılık, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini önerdi. Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecekler" diyerek rest çekti. Akşener, 'Ben kalkayım mı yani?' deyince, Kılıçdaroğlu, 'Siz bilirsiniz." diyerek bir rest daha çekti. Gerilim giderek tırmandı, araya liderler girdi, orta yolu bir metin hazırlanarak krizin üstü kapatıldı.

Akşener, toplantı sonrası kurmaylarını olağanüstü topladı. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı. Gece boyu İYİ Parti ile CHP arasında ağır sözlerle restleşme yaşandı. Akşener, sabah Genel İdare Kurulu'nu topladı, koalisyondan ayrılma kararı alındı. Akşener, "Kumar masasında da, noter masasında da olmayacağız" diyerek çok ağır sözlerle masadan ayrıldıklarını duyurdu.

5'li masa daha sonra Akşener'siz bir toplantı gerçekleştirdi. Bu sırada İYİ Parti ile CHP arasında temaslar yaşandı. 72 saatlik kriz sonrası Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığını teklif etti. Akşener'in önerisi kabul edildi, Akşener masaya döndü. Ancak masada yine geriliğm yaşandı. Akşener, masadan kalktı araya Ahmet Davutoğlu girdi. Akşener'in istediği icracı Cumhurbaşkanı yardımcıları kararı çıkmadı. Ancak Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda, belli yetkilerle başkanların Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı metne eklendi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına boyun eğerken, açıklama sırasında suratının asık olması gündem oldu.