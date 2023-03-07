SON DAKİKA: Meral Akşener masayı birbirine katmış: Belediye başkanın bile senin kazanamayacağını söyledi...

6'lı koalisyon masası 3 Mart'ta adayı görüşmek için Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 5 lider, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması fikrinde uzlaştı. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun kazanamaycağını belirterek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş isimlerini önerdi. Akşener'in önerisi görüşülmeye değer bile görülmeden reddedildi. İşte olanlar o anda oldu. Milliyet Gazetesi Yazarı Güneri Civaoğlu, masada o an yaşananlara ilişkin bir yazı kaleme aldı. Akşener'in Kılıçdaroğlu'na, "Belediye başkanın bile senin kazanamayacağını söyledi" diyerek çıkışırken, diğer liderler de farklı eleştirilerle nasibini aldı. Öfkesi dinmeyen Akşener, koridra çıkarak 20 dakika dinlendi ve masaya döndü.
AKŞENER KOALİSYON MASASINI BİRBİRİNE KATMIŞ
3 Mart Cuma günü düzenlenen 6'lı koalisyon toplantısına Meral Akşener damgasını vurdu. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ismini kabul etmediğini belirterek, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ismini sahaya sürdü. Kılıçdaroğlu da bu öneriyi reddetti. Diğer liderler de Kılıçdaroğlu'nun arkasında durdu ve Akşener'e karşı çıktı.
Gerilim giderek tırmanırken, Akşener öfke patlaması yaşadı. Milliyet Yazarı Güneri Civaoğlu bir iddiayı gündeme taşıdı.
Civaoğlu o anda masada yaşananları şu ifadelerle anlattı:
Akşener, Kılıçdaroğlu'na, "Sizin seçilemeyeceğinizi Belediye Başkanınız bile söyledi bana" demiş…
Ali Babacan'a, "Sizin yaptığınız özelleştirmelerle ekonomi bu hale geldi" eleştirisini yöneltmiş.
Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal "Siz zaten oylarınızla hesapta bile yoksunuz" söylemiyle payını almış.
NE OLMUŞTU?
3 Mart'ta gerçekleşen 6'lı koalisyon toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı 5 lider tarafından desteklendi. Meral Akşener, 5 liderin görüşüne karşı çıktı ve 'kazanacak aday' vurgusu yaptı. Kılıçdaroğlu ismine karşılık, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini önerdi. Kılıçdaroğlu, "Onlar görevlerine devam edecekler" diyerek rest çekti. Akşener, 'Ben kalkayım mı yani?' deyince, Kılıçdaroğlu, 'Siz bilirsiniz." diyerek bir rest daha çekti. Gerilim giderek tırmandı, araya liderler girdi, orta yolu bir metin hazırlanarak krizin üstü kapatıldı.
Akşener, toplantı sonrası kurmaylarını olağanüstü topladı. Toplantıda durum değerlendirmesi yapıldı. Gece boyu İYİ Parti ile CHP arasında ağır sözlerle restleşme yaşandı. Akşener, sabah Genel İdare Kurulu'nu topladı, koalisyondan ayrılma kararı alındı. Akşener, "Kumar masasında da, noter masasında da olmayacağız" diyerek çok ağır sözlerle masadan ayrıldıklarını duyurdu.
5'li masa daha sonra Akşener'siz bir toplantı gerçekleştirdi. Bu sırada İYİ Parti ile CHP arasında temaslar yaşandı. 72 saatlik kriz sonrası Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığını teklif etti. Akşener'in önerisi kabul edildi, Akşener masaya döndü. Ancak masada yine geriliğm yaşandı. Akşener, masadan kalktı araya Ahmet Davutoğlu girdi. Akşener'in istediği icracı Cumhurbaşkanı yardımcıları kararı çıkmadı. Ancak Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda, belli yetkilerle başkanların Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı metne eklendi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına boyun eğerken, açıklama sırasında suratının asık olması gündem oldu.