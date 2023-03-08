Habertürk’ten tam gaz operasyon! Şimdi de TOGG’u hedef aldılar! Sosyal medyada tepki yağdı...

HABERTÜRK'ÜN TOGG HAZIMSIZLIĞI

Yerli otomobil TOGG'un yollara çıkmasına günler kala hükümet dikkat çeken birçok adım atıyor. TOGG'u daha cazip hale getirmek için birçok düzenleme hayata geçiyor. Bu kapsamda yerli otomobile ilgiyi artırmak için Çin'den gelecek elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV'de artışa gidildi. TOGG'u fiyat olarak çok daha cazip hale getirecek düzenleme, son dönemde muhalefetin sözcüsü gibi hareket eden Habertürk'ü harekete geçirdi.

Milyonların heyecan ve hasretle beklediği ilk yerli otomobilin hazımsızlık yarattığı Habertürk, Çin'den gelecek elektrikli otomobillere uygulanacak ÖTV artışı ile yeni bir otomotiv pazarının kaçırılacağını öne sürdü.

TOGG'a ilgiyi artıracak çalışma üzerinden algı yönetimine soyunulurken, sanki ÖTV artışı ile 'Burada yatırım yapmayın' mesajı verilmek istendiği öne sürüldü.

Türkiye, birçok ülkede olduğu gibi yerli otomobiline teşvik edecek bir düzenleme yaparken, bir yandan da yeni babayiğitleri koruma altına alacağının mesajını verdi.

Habertürk'ün TOGG'u hedef alan bu haberi sosyal medyada da tepki çekti. Habertürk, yerli otomobil konusunda milli hassasiyete davet edildi.