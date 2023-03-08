SON DAKİKA: Bakan Koca açıkladı! Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültesi nereye taşınacak?

26 sahra hastanesi ile hizmet verildiğini ifade eden Bakan Koca, "Salgına dair bilimsel bir veri yok." dedi.

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Koca, çocuklara yüz yüze ve uzaktan psikolojik destek verildiğini de bildirdi.