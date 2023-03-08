Bakan Koca uyardı: "Şebeke suyunu içmek riskli" | Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bölgede şu an salgın emaresinin olmadığını söyledi. Bakan Koca, şebeke suyunun içilmemesi uyarısında bulundu, artçı depremlerin şebeke suyunu riskli hale getirdiğini ifade etti. Koca, bölgede 26 sahra hastanesinin hizmet verdiğini de sözlerine ekledi.
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