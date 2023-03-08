Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
Giriş Tarihi: 8.3.2023 14:09 Son Güncelleme: 8.3.2023 14:25

Son dakika: Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Külliye'de yapılan kabul saat 14.00'te başladı. Görüşmede siyaset gündemine dair konuların ele alınması bekleniyor.

Son dakika: Külliye’de kritik zirve! Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Kritik kabul saat 14.00'te başladı. Görüşmede siyaset gündemine dair konuların ele alınması bekleniyor.

Külliye'deki son görüşme 16 Şubat'ta gerçekleşti. İki lider son olarak 28 Şubat'ta depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.

Erdoğan, saat 15.00'te de Gine Bissau Cumhurbaşkanı Cissoko Embalo ile bir araya gelecek

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Son dakika: Külliye'de kritik zirve! Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı
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