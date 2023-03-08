Son dakika: Külliye’de kritik zirve! Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı

Külliye'deki son görüşme 16 Şubat'ta gerçekleşti. İki lider son olarak 28 Şubat'ta depremden etkilenen Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerini birlikte ziyaret etmişlerdi.