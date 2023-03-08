Başkan Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki önemli görüşme gerçekleştirecek. Başkan Erdoğan'ın saat 14.00’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmeden ilk görüntüler geldi..
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