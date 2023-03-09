965 vagon yardım taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, depremlerden 1275 kilometrelik demiryolu hattının etkilendiğini belirterek şu detayları paylaştı.Depremlerden 1275 kilometre demiryolu hattımız etkilenmişti. 1182 kilometresinde çalışmalar tamamlanarak trafiğe ilk anda açıldı.Toplam 93 kilometrelik demiryolu hattının yeniden açılması için faaliyetlerimiz aralıksız sürüyor.Afet bölgesine gönderilen 394 yolcu trenimizle 100 bine yakın yolcu taşıdık.64 yük trenimiz 965 vagonluk yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.Malatya'da da 21 yolcu vagonu afetzedelerimizin konaklaması için tahsis edildi.Ayrıca sosyal tesislerimiz barınma için tahsis edildi.Malatya'dan hareket eden 108 tren ile binlerce vatandaşımızı taşıdık.Depremlerde Malatya'da bakanlık personelimizden ve kıymetli ailelerinden kaybettiklerimiz oldu. Hepsine Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.