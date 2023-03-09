Başkan Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay’ı kabul etti

AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Atalay'a TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da eşlik etti.

Kabulün ardından parti genel merkezinden ayrılırken açıklamada bulunan Ergün Atalay, görüşmelerinin ana başlığının 700 bin kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı toplu iş sözleşmesi olduğunu söyledi.

Buradan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmeye gideceklerini belirten Atalay, "Bir an evvel, seçimden evvel, 700 bin işçinin kamu sözleşmesinin bitmesini istiyoruz. Toplumun talebi bu, benim, TÜRK-İŞ yönetiminin talebi bu." dedi.

Başkan Erdoğan'ın, Bakan Bilgin'e "bu konuyu görüşün" dediğini aktaran Atalay, "Yaklaşımı iyi olduğu için Çalışma Bakanına talimat verdi, oraya gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Atalay, bir soru üzerine, görüşmede seçimle alakalı bir konunun gündeme gelmediğini kaydetti.

"Asgari ücretle ilgili bir şey gündeme geldi mi?" sorusuna Atalay, "Onla ilgili bir şey konuşmadık. Gündem, geçici işçi, bu hafta çıkar diye tahmin ediyoruz. Kamu sözleşmeleri var. Bir de taşeronun kadro beklentisi var, onları konuştuk." cevabını verdi.