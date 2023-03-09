Cerrahpaşa’da son durum: Poliklinikler Cerrahpaşa’da Tedavi Samatya ve Taksim İlkyardım’da

Prof. Dr. Nuri Aydın "Bundan böyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi hastanesi poliklinik hizmetlerine ağırlıklı olarak eskiden olduğu gibi mevcut yerinde yani Cerrahpaşa'da devam edecek" dedi Prof. Dr. Aydın poliklinik hizmetlerinin yanı sıra robotik cerrahi, karaciğer-böbrek ve kemik iliği nakilleri, yoğun bakım gibi özellikli işlemler de dâhil olmak üzere tüm ameliyat ve yatan hasta hizmetlerinin ise Samatya ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastaneleri'nde sürdürüleceğini söyledi.
Aydın, "Bildiğiniz üzere üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren 2 ayrı hastanemizde yani Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hastanemizde, yapılan teknik değerlendirmeler neticesinde ayaktan ve yatan hasta sağlık hizmetleri durdurulmuştu. Bundan kısa bir süre sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde güvenli alanların yeniden düzenlenmesiyle ayaktan tanı ve tedavi hizmetlerine başlanmış, ancak ameliyatlar ve yataklı tedavi hizmetlerine başlanamamıştı. Konu, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca tarafından yakından takip edilmiş ve kendisi geçtiğimiz hafta sonu bizzat Cerrahpaşa yerleşkemizi ziyaret ederek durumu yerinde tespit etmişti.
"220 BİN METREKARELİK ALANIMIZ 600 GÜNDE TESLİM EDİLECEK"
Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen de sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
Bugün yorgun ama huzurluyum. Cerrahpaşa'nın kendi yerleşkesinde yenilenme çalışmasında en önemli adım atıldı ve ihalesi gerçekleştirildi. Şartnameye göre 220 bin metrekarelik alanımız 600 günde teslim edilecek. Yeni binalarımız tamamlanana kadar polikliniklerimiz ve eğitim faaliyetlerimiz ağırlıklı olarak Cerrahpaşa yerleşkemizde, ameliyatlar, girişimsel işlemler ve yatan hasta tedavilerimiz ise Sağlık bakanlığına ait Samatya ve Taksim Eğitim ve Araştırma hastanelerinde devam edecektir. Yeni binalarımıza geçene kadar Sağlık hizmeti sunumumuz ve eğitim faaliyetlerimiz hız kesmeden devam edecektir. Acil Sorunumuza hızla çözüm üreten Sağlık Bakanımıza ve rektörlüğümüze teşekkür ederiz.