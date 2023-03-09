İşte 6’lı koalisyonun yıkım projesi

Kanal İstanbul'a ve Türkiye'nin gurur projelerine izin verilmeyecekŞehir hastanesi ihaleleri ve yapımı durdurulacakKHK kalkacak. FETÖ ve PKK'lılar serbest bırakılacakTürkiye'ye çağ atlatan BAYKAR'a engel çıkarılacakUzay teknolojileri yatırımları rafa kaldırılacakLGBT destekçisi İstanbul Sözleşmesi'ne dönülecekKayyumlar kalkacak, halkın kaynakları peşkeş çekilecekIMF'nin kapısı çalınacak, borçlanma modeline dönülecekCumhurbaşkanlığı Külliyesi boşaltılacakEğitimde darbeci 28 Şubat modeli geri gelecekİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "ittifak içindeki sıtma" olarak tanımladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'ya ismini dayatmayı başardı. HDP'nin de açık desteğini alan masa ortaklarının yakın tarihteki sözleri ise bir kez daha gündeme geldi. Sultan Abdülhamid düşmanlığından terör örgütü güzellemelerine kadar rengârenk bir yapıya sahip olan altılı koalisyon, vaatleriyle de tüyleri diken diken etti.Altılı Masa, skandallarla dolu 4 günü geride bırakıp nihayet adayını Kılıçdaroğlu olarak duyurdu. Hemen harekete geçen HDP, Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ilan etti. Eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın, "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz" sözü ise muhalif seçmen arasında bile rahatsızlık yarattı. Kısa süre önce ortak mutabakat metnini duyuran 6 parti, PKK ve FETÖ mensuplarına da bayram ettiren vaatlerini sıralamıştı. Teröre sağladığı destek nedeniyle kayyum atanan belediyelerin yeniden HDP'ye geçeceği ima edilen vaatlerde FETÖ'cüler de unutulmadı. Masanın bu konuda dikkat çeken maddelerinden biri de "OHAL KHK'larından kaynaklanan mağduriyete son vereceğiz" oldu.Ortakların ucube hayallerinde büyüleyici mimarisiyle Türkiye'nin gücünü temsil eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de yer aldı. Külliye'yi boşaltacağını vaat eden Altılı Masa, pandemi sürecinde tarih yazan şehir hastanelerinin de artık inşa edilmeyeceğini deklare etti.Türkiye'nin küresel gücüne güç katacak Kanal İstanbul projesine izin verilmeyeceği vurgulanan masanın ortak mutabakat metninde, aile yapısını tehdit eden ve LGBT hareketini destekleyen İstanbul Sözleşmesi'ne de dönüş sözü verildi. Sıcak para için IMF ile kol kola yürümeye her fırsatta yeşil ışık yakan muhalefet, darbeci 28 Şubat dönemini akıllara getiren 1+5+4+3'lük eğitim modeli ile de yeni bir kaos sürecini başlatmak istiyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde hızlı şekilde çözülen birçok sorun, eski düzene geçişle birlikte yeniden hantal bürokrasinin engeline takılacak. Uzay teknolojileri alanındaki yatırımları tamamen sonlandırmaya niyetlenen koalisyon, bu süreçte Türkiye'nin önde gelen işinsanlarına parmak sallamayı da ihmal etmiyor.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "O masada defalarca iddia edildiği gibi HDP yok. Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil" şeklindeki açıklamalarına HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç cevap verdi. Mezopotamya Haber Ajansı'na konuşan Saruhan Oluç, "Millet İttifakı'nın bileşenlerinin altına imza attıkları kâğıtlara bakarsanız, bizim söylediklerimizin önemli bir kısmına kendilerinin geldiklerini görürsünüz" ifadelerini kullandı. Meral Akşener'in "pazarlık" açıklamalarını değerlendiren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Akşener'in söylediklerini televizyonlarda ben de izledim. Çok ciddiye aldığımız sözler değil. Herkes kendi işine baksın, biz pazarlık yapmayız, biz politika ve mücadeleyle ilgileniyoruz, ilkelerle ilgili konuşuyoruz. 2021 yılının Eylül ayının sonundan itibaren bu politikamızı ortaya koyduk. O gün ne söylediysek, bugün de aynı noktada duruyoruz. Bu politikaların tartışılması gerektiğini söylüyoruz" iddiasında bulundu.Altılı Masa ittifakının 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi' ile HDP'nin 11 maddelik Tutum Belgesi'nin, parlamenter sisteme dönüş, kayyum atamaları ve KHK'lar gibi konularda örtüştüğü tespit edilmişti. SABAH