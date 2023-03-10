6'lı koalisyonda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığını ilan etti ancak krizler halen bitmedi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanının ardından 12 maddelik bir koalisyon metni yayınlandı.

5 GENEL BAŞKAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCLIĞI ALACAK

Kaolisyon metninde Millet İttifakı'ndaki diğer 5 Genel Başkan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacağını ifade edildi. Bakanlık dağılımının ise partilerin çıkardığı millettevekili sayılarına göre paylaştırılacağını belirtildi.

2 BELEDİYE BAŞKANINA CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in aday olarak görmek istediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ise seçilen Cumhurbaşkanı'nın belirlediği tarih ve görevde Cumhurbaşkanı Yardımcılığına kavuşacağı kaydedildi.

7 Cumhurbaşkanı Yardımcılı rejim Cem Uzan'ı bile isyan ettirdi: Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz? | Video

"BÖYLE BİR REJİM DÜNYADA YOK"

7 ayrı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı içeren formül Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan'ı bile isyan ettirdi. Cem Uzan, "7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan bir rejim yok dünyada. Yapmayın gözünüzü seveyim. İntihar mı etkmek istiyorsunuz siz? Bu ülkeki parçalamak mı istiyorsunuz? 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan bir rejim dünyada yok." ifadelerini kullandı.